Мутко рассказал, что его удивило

Мутко: не показать матч «Локомотива» со «Спартаком» — ну это вообще удивили

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, как воспринял отсутствие в федеральном эфире матча 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (0:0), который состоялся 4 марта.

«Ну это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать? Абсолютно убеждён: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.