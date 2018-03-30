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Мутко раскрыл тайну своего имени
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Мутко раскрыл тайну своего имени 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал информацию о смене своего имени. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Что за темная история была со сменой моего имени с Виктора на Виталий? Мне самому интересно. Специально я точно ничего не делал, хитрости тут никакой нет. Может, где-то в документах ошибка закралась — в свидетельстве о рождении или еще где. Я, как и вы, узнал об этом из прессы. А у родителей уже не спросить — их нет», — заявил Мутко.
Чиновник предположил, что мог получить это имя при рождении. «Когда я рос, для меня Виталий и Виктор были одним и тем же именем. Называли и Витей. Все документы у меня на Виталия», — добавил он.
В 2016 году «Советский спорт» выяснил, что Мутко сменил имя при окончании морского ПТУ. Издание отмечало, что при поступлении его звали Виктором, а когда он заканчивал учреждение, то взял имя Виталий. В декабре 2017-го газета снова опубликовала эту статью, после чего сведения из нее получили широкую огласку в прессе.
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