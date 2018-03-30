Карасёв высказался о системе видеопомощи арбитрам

Карасёв высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая будет использоваться на чемпионате мира 2018 года в России.

«Всё, что помогает арбитрам, — хорошо. Если судья допускает ошибку, которая решает исход важного матча, то его карьере угрожает серьёзная опасность. А разговаривать об этом будут ещё очень долго. Таким образом, система VAR может спасти арбитра от таких неприятностей», — рассказал Карасёв RT.

Он что тестирование VAR ещё продолжается, и выразил надежду, что данная система на чемпионате мира — 2018 система будет работать гораздо эффективнее, чем раньше.

«Как судьи, так и руководство ФИФА понимают проблему. Главное — не терять темп игры. Если обращаться к VAR каждые пять минут, то это неправильно. Необходимо использовать систему точечно. Было достаточно времени, чтобы сделать шаг вперёд, многое уже проанализировано», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что ФИФА официально утвердила систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.