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Карасёв высказался о системе видеопомощи арбитрам
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Карасёв высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая будет использоваться на чемпионате мира 2018 года в России.
«Всё, что помогает арбитрам, — хорошо. Если судья допускает ошибку, которая решает исход важного матча, то его карьере угрожает серьёзная опасность. А разговаривать об этом будут ещё очень долго. Таким образом, система VAR может спасти арбитра от таких неприятностей», — рассказал Карасёв RT.
Он что тестирование VAR ещё продолжается, и выразил надежду, что данная система на чемпионате мира — 2018 система будет работать гораздо эффективнее, чем раньше.
«Как судьи, так и руководство ФИФА понимают проблему. Главное — не терять темп игры. Если обращаться к VAR каждые пять минут, то это неправильно. Необходимо использовать систему точечно. Было достаточно времени, чтобы сделать шаг вперёд, многое уже проанализировано», — добавил арбитр.
Ранее сообщалось, что ФИФА официально утвердила систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.
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