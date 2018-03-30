Российских футболистов оставили без кальяна

Российский футбольный союз (РФС) напомнил футболистам о необходимости соблюдать антидопинговые правила. Об этом говорится в заявлении РФС в Twitter.
В сообщении РФС говорится, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Также в заявлении сказано, что "очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", в связи с чем была опубликована памятка для спортсменов.
В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса.
Футболисты, согласно памятке, должны при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно— физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники, всегда напоминать врачам о возможности подвергнуться допинг-контролю, сообщать обо всех назначениях врачу команды, самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), помнить, что очень часто на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции, помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена, смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая, так как оно может содержать кленбутерол, помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий, помнить о списке проверенных Федеральным медико— биологическим агентством (ФМБА) лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре, регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА.