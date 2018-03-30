Российских футболистов оставили без кальяна

РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления экзотического чая

Российский футбольный союз (РФС) напомнил футболистам о необходимости соблюдать антидопинговые правила. Об этом говорится в заявлении РФС в Twitter.

В сообщении РФС говорится, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Также в заявлении сказано, что "очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", в связи с чем была опубликована памятка для спортсменов.

В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса.