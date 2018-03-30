Ещё
Российских футболистов оставили без кальяна
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС предостерег футболистов от курения кальяна и употребления экзотического чая 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) напомнил футболистам о необходимости соблюдать антидопинговые правила. Об этом говорится в заявлении РФС в Twitter.
В сообщении РФС говорится, что за последние четыре года у российских футболистов не было ни одной положительной допинг-пробы. Также в заявлении сказано, что "очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми", в связи с чем была опубликована памятка для спортсменов.
В памятке, в частности, сказано, что спортсменам запрещается курить кальян, употреблять экзотические чаи, применять наркотические средства, пользоваться средствами для сгонки веса.
Футболисты, согласно памятке, должны при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно— физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники, всегда напоминать врачам о возможности подвергнуться допинг-контролю, сообщать обо всех назначениях врачу команды, самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), помнить, что очень часто на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции, помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещенным для спортсмена, смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая, так как оно может содержать кленбутерол, помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий, помнить о списке проверенных Федеральным медико— биологическим агентством (ФМБА) лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре, регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте РУСАДА.
ТАСС: последние новости
СМИ: футболист "Краснодара" Смолов может перейти в "Вест Хэм" до начала ЧМ-2018 Головин: футболистам сборной России неприятно пропускать три гола в двух играх подряд Футболист ЦСКА Гордюшенко выбыл до конца сезона из-за травмы
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-футболист сборной просит 500₽ за интервью1
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет23
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России26
Кросби побил достижение Малкина
В «Краснодаре» высказались об уходе Смолова
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение