Клопп оценил шансы «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 4 апреля.
«Ливерпулю» предстоит сыграть в свой лучший футбол. Это большой матч против одной из лучших команд в Европе. И это здорово. Мы способны победить, но это и будет сложно. Нам предстоит проделать большую работу. «Ливерпуль» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Было очевидно, что на этом пути нам попадутся одни из лучших команд в мире. «Манчестер Сити» является довольно особенной командой, но и «Ливерпуль» сейчас в хорошем положении.
Что касается моих успешных результатов в матчах с командами Гвардиолы, то я никогда не побеждал Хосепа — это делали мои команды. Эта тренерская история противостояний не важна. О ней не беспокоится Хосеп, а я не испытываю по поводу неё чувства гордости», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».