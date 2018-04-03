Клопп оценил шансы «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Клопп: «Ливерпуль» способен обыграть «Манчестер Сити», но это и будет сложно

Чемпионат.com: последние новости

Уткин: видимо, кто-то сказал Черчесову, что тот смешно шутит, и он поверил

Семак: если «Уфа» заставляет «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим

КДК открыл дело против Смолова за нецензурные слова в эфире