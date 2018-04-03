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Клопп оценил шансы «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»
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Клопп: «Ливерпуль» способен обыграть «Манчестер Сити», но это и будет сложно 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 4 апреля.
«Ливерпулю» предстоит сыграть в свой лучший футбол. Это большой матч против одной из лучших команд в Европе. И это здорово. Мы способны победить, но это и будет сложно. Нам предстоит проделать большую работу. «Ливерпуль» хочет пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. Было очевидно, что на этом пути нам попадутся одни из лучших команд в мире. «Манчестер Сити» является довольно особенной командой, но и «Ливерпуль» сейчас в хорошем положении.
Что касается моих успешных результатов в матчах с командами Гвардиолы, то я никогда не побеждал Хосепа — это делали мои команды. Эта тренерская история противостояний не важна. О ней не беспокоится Хосеп, а я не испытываю по поводу неё чувства гордости», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».
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