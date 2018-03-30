Аргентинец из «Зенита» пожаловался на гаишников

Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони высказал мнение о работе ГИБДД в России. Его слова приводятся в Twitter команды.

«Меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриусси (Себастьян Дриусси, полузащитник "Зенита" — прим. "Ленты.ру") до дома и поехал к себе. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит», — рассказал Ригони.

По словам футболиста, ему пришлось звонить переводчице. «Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал», — отметил хавбек.

25-летний Ригони пополнил состав «Зенита» летом 2017-го. В составе санкт-петербургской команды футболист провел 22 игры и отметился шестью забитыми мячами.