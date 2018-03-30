Ещё
Аргентинец из «Зенита» пожаловался на гаишников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аргентинец из «Зенита» пожаловался на гаишников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аргентинский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони высказал мнение о работе ГИБДД в России. Его слова приводятся в Twitter команды.
«Меня остановили сотрудники ГИБДД после одного из домашних матчей. Я довез Дриусси (Себастьян Дриусси, полузащитник "Зенита" — прим. "Ленты.ру") до дома и поехал к себе. Меня неожиданно остановили и попросили документы. Это все очень долго продолжалось, я застрял минут на 40. Они реально мурыжили меня. Только представьте, все это происходило при температуре минус 10. Я страшно замерз и абсолютно не понимал, что происходит», — рассказал Ригони.
По словам футболиста, ему пришлось звонить переводчице. «Со мной в машине еще ехал Лео Паредес. В итоге нам вдвоем как-то удалось решить эту ситуацию. Думаю, что они поняли, что мы совсем иностранцы и ловить тут нечего. Как мне потом рассказали, это была простая проверка документов. Никаких правил я не нарушал», — отметил хавбек.
25-летний Ригони пополнил состав «Зенита» летом 2017-го. В составе санкт-петербургской команды футболист провел 22 игры и отметился шестью забитыми мячами.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У WADA появился новый инструмент давления на РФ22
Мутко раскрыл тайну своего имени46
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение