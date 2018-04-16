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УЕФА осудил угрозы в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус»
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УЕФА осудил угрозы в адрес арбитра матча «Реал» — «Ювентус» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил угрозы в адрес арбитра Майкла Оливера, который обслужил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом", сообщает "Советский спорт".
"УЕФА решительно осуждает угрозы в адрес Оливера и его жены. Мы связались с ними, чтобы предложить им поддержку. Мы верим, что соответствующие органы применят меры против тех, кто ведет себя неуместно — как в социальных сетях, так и вне их", — сообщается в заявлении УЕФА.
В конце встречи между "Ювентусом" и "Реалом" (3:1) Оливер в добавленное время назначил 11-метровый удар в ворота "Ювентуса", а также удалил голкипера Джанлуиджи Буффона, бурно отреагировавшего на решение рефери.
После матча Оливеру и его жене начали поступать угрозы расправы.
Ранее Гаттузо поделился мнением о реакции Буффона на красную карточку.
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