Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» расстался с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым. Договор с тренером расторгнут по соглашению сторон, сообщает «Интерфакс»

«Попечительский Совет ФК "СКА-Хабаровск" и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко», — сообщила пресс-служба клуба.

Отставке Билялетдинова предшествовала ничья в 24-ом туре премьер-лиги, где «СКА-Хабаровск» сыграл против «Ахмата» в Грозном. До этого команда неоднократно проигрывала. Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» в декабре 2017 года, однако команда там и осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.