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Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск»
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Билялетдинов покинул «СКА-Хабаровск» 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» расстался с главным тренером команды Ринатом Билялетдиновым. Договор с тренером расторгнут по соглашению сторон, сообщает «Интерфакс».
«Попечительский Совет ФК "СКА-Хабаровск" и главный тренер Ринат Билялетдинов приняли решение прекратить трудовые отношения по соглашению сторон. Тренерский штаб команды покидает и специалист по физической подготовке Евгений Бондаренко», — сообщила пресс-служба клуба.
Отставке Билялетдинова предшествовала ничья в 24-ом туре премьер-лиги, где «СКА-Хабаровск» сыграл против «Ахмата» в Грозном. До этого команда неоднократно проигрывала. Билялетдинов возглавил «СКА-Хабаровск» в декабре 2017 года, однако команда там и осталась на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.
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