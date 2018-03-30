Артем Дзюба: Меня бесит современная молодежь

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал, что его раздражает больше всего.

«Меня много что бесит, но в принципе ко всему стараюсь в последнее время относиться намного проще. Сейчас особенно бесит молодежь. Мы тоже, наверное, были шалопаи и бандиты, но раздражает, когда кругом мат-перемат. Имею в виду ребят 15-16 лет.

Меня немного убивает, когда идешь по торговому центру и стоит отборный мат от девочек, которые еще и курят. Наверное, еще больше бесит, что курят. Особенно ненавижу, когда курит женский пол», — приводит слова Дзюбы oSporte TV.