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Дзюба: Меня бесит современная молодежь
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Артем Дзюба: Меня бесит современная молодежь 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал, что его раздражает больше всего.
«Меня много что бесит, но в принципе ко всему стараюсь в последнее время относиться намного проще. Сейчас особенно бесит молодежь. Мы тоже, наверное, были шалопаи и бандиты, но раздражает, когда кругом мат-перемат. Имею в виду ребят 15-16 лет.
Меня немного убивает, когда идешь по торговому центру и стоит отборный мат от девочек, которые еще и курят. Наверное, еще больше бесит, что курят. Особенно ненавижу, когда курит женский пол», — приводит слова Дзюбы oSporte TV.
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