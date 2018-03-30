Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника

Против бывшего врача «Спартака» возбудили уголовное дело

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен нанес телесные повреждения московскому школьнику. По словам доктора, он потерял контроль над собой из-за того, что пострадавший сам избил его сына.

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен обвинен в избиении московского школьника. В пылу гнева Лю сломал ногу ученику школы, в которой учится его сын.

Позднее Лю сообщил, что пострадавший от врача подросток избил его ребенка, и Лю не сдержал эмоций и ударил ногой по ноге мальчика. Об инциденте врачу сообщила его супруга.

«Она мне сказала, что сына в школе избил одноклассник и мне нужно приехать. Я быстро закончил дела и через несколько минут уже был в учебном заведении. Там в медицинском кабинете находился мой мальчик. У него были синяки под глазами и распухший нос. Я спросил у классной руководительницы, где я могу поговорить с хулиганом. Она пригласила в коридор мальчишку», — цитирует Лю «МК».

После разговора с подростком целитель выяснил, что ученик параллельного класса обзывал его дочь, посещающую ту же школу, что вызвало негодование брата, и у подростков завязалась драка.

«И тут я не знаю, что со мной случилось. Сам не понимаю почему ударил ногой по ноге школьника. Мне очень стыдно», — сказал Лю.

Медики диагностировали у сына бывшего врача «Спартака» перелом носа, а у пострадавшего от удара китайца школьника — перелом берцовой кости.

По утверждению Лю, родители ребенка не имеют к нему претензий и отказались от привлечения к уголовной ответственности. Тем не менее, правоохранительные органы уже возбудили дело по статье Уголовного кодекса России «Умышленное привлечение средней тяжести вреда здоровью».

Юрист Владимир Старинский рассказал «Газете.Ru» , в каком направлении может развиваться дело, а также по каким еще статьям могут обвинить китайского целителя.

«На квалификацию деяния будут влиять конкретные обстоятельства произошедшего. Во-первых, необходимо установить какой вред здоровью причинен потерпевшему (тяжкий или средней тяжести).

Это делается с помощью судебно-медицинской экспертизы. В зависимости от экспертизы деяние может быть квалифицировано по ст. 111 или 112 УК РФ. Также имеет значение возраст мальчика (до 14 лет или старше). Если будет установлен тяжкий вред здоровью и мальчик — потерпевший старше 14 лет, наказание по части первой статьи 111 УК РФ может составить до 8 лет лишения свободы.

В случае причинения вреда здоровью средней тяжести при аналогичном возрасте потерпевшего, по части 1 статьи 112 УК РФ виновный может быть наказан вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет. Квалифицирующий признак может присутствовать, если пострадавшее лицо было малолетним (до 14 лет).

Тогда наказание увеличивается до 10 и 5 лет лишения свободы соответственно. Для возбуждения уголовного дела заявления родителей потерпевшего не требуется.

В ходе расследования может быть проведена врачу и судебно-психиатрическая экспертиза — для установления возможности применения статьи 113 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта». Наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет», — пояснил юрист.

Доктор Лю Хуншен работал в «Спартаке» с 2004 года, специализируясь на китайской народной методике — иглоукалывании. Он приехал в Москву 25 лет назад, и начал трудиться в обычной клинике. Однако затем привлек внимание московского футбольного клуба, благодаря лечению защитника Неманьи Видича.

В июне прошлого года «Спартак» принял решение расстаться с Лю.

После сотрудничества с красно-белыми целитель принял решение сменить специализацию и устроился работать в массажный салон.

Юрия Антонова и Лайму Вайкуле. Лю также стал известен за пределами спортивного мира. По словам медика, он в разные годы — даже до сотрудничества со «Спартаком» — лечил многих известных людей, включая Армена Джигарханяна

Однако самой звездной его пациенткой была Мария Шарапова , о чем он сообщил пять лет назад в интервью «Советскому спорту». Лю вылечил теннисистке хроническое воспаление спины.

После увольнения из «Спартака» китайский врач прокомментировал череду травм которые настигли игроков команде в начале нынешнего сезона.

«Да я знаю! И моменты эти видел — никто их не атаковал, контакта с соперником у спартаковцев не было, а нога подворачивается и связки рвутся. Чаще всего это происходит, когда игрок очень устал физически. Мышцы устали, связки и сухожилия не держат сустав. Почему большинство травм в футболе происходят после 60-65 минуты матча? Потому что именно в это время максимально сказывается усталость», — объяснил Лю.

Напомним, что в сентябре прошлого года в лазарете красно-белых оказались сразу несколько ключевых футболистов, что повлияло на игру клуба в первой половине российского чемпионата.

В определенный момент «Спартак» опустился даже в середину турнирной таблицы РФПЛ. Однако постепенное возвращение в строй игроков позволило чемпионам страны подняться на второе место. Сейчас «Спартак» проигрывает пять очков московскому «Локомотиву».