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Вальверде оценил шансы Месси сыграть против «Севильи»
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Вальверде оценил шансы Месси сыграть против «Севильи» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья Лионеля Месси.
"Нужно подождать, сейчас мы занимаемся здоровьем Лео так же, как это было в сборной Аргентины. По ходу сезона у игроков возникает такого рода небольшой дискомфорт, и они умеют это перетерпеть.
Футболисты могут это контролировать, но нельзя перегибать палку. Хотелось бы, что все игроки всегда были на 100% здоровы, но мы понимаем, что после матчей у кого-то бывает ушиб или какая-то боль.
Месси не играл с "Малагой" (2:0), поэтому мы в той игре сыграли немного по-другому. У нас есть альтернативы, когда Лео недоступен, но в этом случае все по-другому" — приводит слова Вальверде Goal.com.
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