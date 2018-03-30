Уткин рассказал об увольнении Манчини с поста тренера «Зенита»

Спортивный журналист Василий Уткин заявил о скором увольнении Роберто Манчини с должности главного тренера футбольного клуба «Зенит».

«Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в «Зените» на будущий сезон. Что не может меня не огорчать», — сообщил Уткин в своем Twitter.

Комментатор не уточнил, кто является источником этой информации, однако подобные слухи уже давно ходят среди футбольных фанатов. Ведь под руководством итальянского тренера, вопреки ожиданиям, команда не показывает отличных результатов.

В 2018 году «Зенит» выиграл только один матч в чемпионате России.

На данный момент петербургский футбольный клуб занимает четвертое место в чемпионате России.