Боярский: «Зениту» необходим российский тренер

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил мнение, что коллективу из Санкт-Петербурга необходим отечественный главный тренер. «Нам нужен русский тренер, как Олег Знарок у хоккеистов. Знающий русскую душу человек, который будет возглавлять команду как лидер, а не как пришедший гость», — цитирует актёра сайт Sport24.ru.
По мнению Боярского, из всех иностранных тренеров «Зенита» только голландцу Дику Адвокату удалось найти подход к российским футболистам.
«Он был мужик, бойцовая собака, яркий тренер. Он был эмоционален, бескомпромиссен. Остальные тренеры не выдерживают нашей психологии и давления. У нас замечательные болельщики и зрители, а вот команды не дотягивают до их уровня», — добавил он.
Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил доверие нынешнему главному тренеру команды Роберто Манчини.
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