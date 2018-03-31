Второго россиянина обвинили в беспорядках на Евро-2016

Второму россиянину предъявлено обвинение за беспорядки на Евро-2016

Россиянину Михаилу Ивкину предъявлено обвинение по делу о беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Он обвиняется в нападении на английского болельщика в Марселе. Марсельский суд предъявил Ивкину обвинение и заключил его под стражу 22 марта.