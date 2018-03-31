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Гвардиола рассказал о желании уйти из «Манчестер Сити»
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Гвардиола рассказал о желании уйти из «Манчестер Сити» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, что планировал уйти из клуба в прошлом сезоне, сообщает RT.
"Думал, что если моя тактика не сработает, я подам в отставку. В тот момент я был действительно обеспокоен результатами.
Пытался понять, что мы можем сделать, чтобы улучшить игру", — заявил испанец, добавив, что такие мысли нормальны для каждого тренера, когда он не может выиграть.
Сезоне-2016/17 "Манчестер Сити" завершил на третьем месте в турнирной таблице.
Ранее украинский игрок "горожан" Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете футболистов Западной и Восточной Европы.
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