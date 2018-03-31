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СКА зимой интересовался Жоаозиньо и Лаборде
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СКА зимой интересовался Жоаозиньо, Лаборде и форвардом «Манчестер Сити» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал, какие футболисты в зимнее трансферное окно входили в сферу интересов клуба.
«Пытались ли привезти в Хабаровск иностранцев? Вели переговоры с легионерами, с другими россиянами. Но как только доходило до подписания, они растворялись. Вели переговоры по Жоаозиньо, Лаборде, Жигулёву, Жирову, Баринову. Разговаривали с россиянином Лысцовым из «Бенфики». Контактировали с одним бельгийским форвардом. Габаритный парень, под два метра. Смотрели игрока в Швеции — африканца. Вылитый Муса, сумасшедшая скорость. Ещё был нигерийский форвард. Он на контракте с «Манчестер Сити», но не играет. Пытались взять игрока сборной Сербии Александара Катаи. Всё двигалось, двигалось — но, увы, сорвалось.
Основная причина того, что сорвалось, конечно, в длительных перелётах. Слетайте восемь часов туда, восемь — обратно. Почувствуете всю «прелесть» смены часовых поясов. К примеру, мы играли в Москве со «Спартаком» в два часа ночи по хабаровскому времени. К длительным перелётам можно привыкнуть, но какой ценой? Снижается функциональная готовность, скрадывается тренировочное время, особенно когда летишь на восток. Прилетаешь — семи часов уже нет, плюс нужно время на восстановление после полёта. Теряешь целый тренировочный день, а иногда и два.
По итогу, если уж привозить иностранца, то на позицию лидера. Зачем брать легионеров среднего уровня? Надо своих футболистов готовить, российских. Тогда и вложения дадут отдачу, и в Хабаровск люди поедут, чтобы прибавить в мастерстве и сделать шаг вперёд в карьере», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Полное интервью с Ринатом Билялетдиновым выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.
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