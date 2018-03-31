В «Зените» пообещали «всех рвать»

«Кризис прошел. Сейчас будем рвать всех подряд. Обещаю», — сказал Фурсенко на встрече с болельщиками.

Он также пожаловался, что покупка нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова обошлась бы питерцам в 40 миллионов евро. В трансфере форварда был заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини . В итоге игрок остался в своем клубе.

Под руководством Манчини «Зенит» идет пятым в национальном первенстве. В последних четырех встречах клуб не смог победить. Сам тренер 18 марта заявил, что хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу, где он работал с «Манчестер Сити».

Итальянский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2017 года. Летом в клуб пришел и Фурсенко. При них в «Зенит» перешли несколько футболистов, за которых клуб заплатил в общей сложности около 100 миллионов долларов.