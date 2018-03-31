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ФИФА начала голосование за лучший гол в истории
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ФИФА начала голосование за лучший гол в истории ЧМ 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) начала голосование на определение лучшего гола в истории чемпионатов мира. Оно пройдёт по системе плей-офф. В настоящий момент болельщики могут выбрать между голами колумбийца Хамеса Родригеса на мундиале 2014 года и голландца Ари Хаана на ЧМ-1978.
В голосовании не принимают участия ни одного гола от португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что число рейсов «Сапсанов» между Петербургом и Москвой увеличат на время ЧМ-2018.
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