ФИФА начала голосование за лучший гол в истории ЧМ

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) начала голосование на определение лучшего гола в истории чемпионатов мира. Оно пройдёт по системе плей-офф. В настоящий момент болельщики могут выбрать между голами колумбийца Хамеса Родригеса на мундиале 2014 года и голландца Ари Хаана на ЧМ-1978.