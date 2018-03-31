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Кириченко уверен, что Россия выйдет из группы на ЧМ
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Кириченко уверен, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко уверен, что российская команда сумеет выйти из группы на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.
Сборная России в конце марта провела два контрольных матча. В Москве российская команда проиграла бразильцам (0:3), а затем в Санкт-Петербурге уступила французам (1:3). Соперниками россиян по группе А на чемпионате мира будут сборные Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
"Мой фаворит — сборная Бразилии, думаю, ростовчане смогут убедиться в том, что это сильная команда, — сказал Кириченко. — Наша сборная в этом уже убедилась. Несмотря на не совсем хорошие результаты в последнее время, сборная России уже встречалась с сильными командами, и нам будет легче на чемпионате мира. Уверен, что мы выйдем из группы, и будут другие сюрпризы".
В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира по футболу. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
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