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Игроки чемпионата Англии подсели на запрещенный табак
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Игроки чемпионата Англии подсели на запрещенный табак 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: АР
Футболисты, выступающие в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе, употребляют запрещенный табак снюс. Об этом сообщает Daily Mail.
Снюс — особый вид табака, который содержит повышенную концентрацию никотина. Его кладут между верхней губой и зубами на продолжительное время. Снюс придает сил и повышает концентрацию, а также понижает аппетит. Его продажа запрещена во всех странах Евросоюза, кроме Швеции и Норвегии. Также табак находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства.
По данным Daily Mail, игроки используют снюс до и во время матчей. Также были вычислены ряд аккаунтов в социальных сетях, в которых продается этот табак. На них были подписаны некоторые действующие футболисты.
В 2016 году нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди в автобиографии написал, что употреблял снюс, как и некоторые другие игроки. Daily Mail отмечает, что в марте на тренировке «Лестера» были обнаружены пакетики с этим табаком.
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