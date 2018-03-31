Игроки чемпионата Англии подсели на запрещенный табак

Футболисты, выступающие в Английской премьер-лиге и Чемпионшипе, употребляют запрещенный табак снюс. Об этом сообщает Daily Mail.

Снюс — особый вид табака, который содержит повышенную концентрацию никотина. Его кладут между верхней губой и зубами на продолжительное время. Снюс придает сил и повышает концентрацию, а также понижает аппетит. Его продажа запрещена во всех странах Евросоюза , кроме Швеции и Норвегии. Также табак находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства

По данным Daily Mail, игроки используют снюс до и во время матчей. Также были вычислены ряд аккаунтов в социальных сетях, в которых продается этот табак. На них были подписаны некоторые действующие футболисты.