«Амкар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Пермский "Амкар" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе "Звезда" игру перенесли на "РЖД-Арену" в Москву.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. На игру футболисты и судейская бригада вышли в траурных футболках, а болельщики весь первый тайм провели в тишине.

"Локомотив" прервал свою серию из девяти матчей без поражений в первенстве страны, красно-зеленые предыдущий раз проиграли 15 октября прошлого года в гостевом матче против "Уфы". В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" продолжает лидировать, набрав 49 очков и имея игру в запасе. Железнодорожники опережают московский "Спартак" , занимающий второе место, на пять очков. "Амкар" с 25 очками, также имея в запасе один матч, идет на 12-й позиции, дающей право остаться в премьер-лиге на следующий сезон, на одно очко меньше у идущего 13-м московского "Динамо".

В следующем туре "Локомотив" 8 апреля примет "Ростов", "Амкар" днем ранее на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".