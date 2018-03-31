Ещё
«Амкар» обыграл «Локомотив»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амкар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пермский "Амкар" одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".
В составе победителей дублем отметился Аарон Оланаре (49-я, с пенальти, и 59-я минуты). У проигравших отличился Мануэл Фернандеш (16, с пенальти). В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов.
Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе "Звезда" игру перенесли на "РЖД-Арену" в Москву.
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. На игру футболисты и судейская бригада вышли в траурных футболках, а болельщики весь первый тайм провели в тишине.
"Локомотив" прервал свою серию из девяти матчей без поражений в первенстве страны, красно-зеленые предыдущий раз проиграли 15 октября прошлого года в гостевом матче против "Уфы". В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" продолжает лидировать, набрав 49 очков и имея игру в запасе. Железнодорожники опережают московский "Спартак", занимающий второе место, на пять очков. "Амкар" с 25 очками, также имея в запасе один матч, идет на 12-й позиции, дающей право остаться в премьер-лиге на следующий сезон, на одно очко меньше у идущего 13-м московского "Динамо".
В следующем туре "Локомотив" 8 апреля примет "Ростов", "Амкар" днем ранее на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".
ТАСС: последние новости
Египетский футболист Салах повторил рекорд Роналду и ван Перси в чемпионате Англии AFP: второму россиянину предъявлено обвинение по делу о беспорядках на Евро-2016 Каррера: "Спартак" будет стремиться перенести матч с "Амкаром" в Москву
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испанский футболист выпал с третьего этажа
Египетский футболист повторил рекорд Роналду
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение