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Сын миллиардера установил рекорд российского футбола
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Сын миллиардера установил рекорд российского футбола 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг-младший стал лидером среди игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству матчей, проведенных в запасе. Статистика приведена на специализированном Twitter-аккаунте издания «Спорт-Экспресс» «Цифроскоп».
Матч «Амкара» против «Локомотива» стал для 31-летнего Ротенберга 131-м, проведенным на скамейке запасных. В нынешнем розыгрыше РФПЛ защитник пять раз выходил на поле.
Профессиональная карьера футболиста началась в 2008 году. С тех пор Ротенберг принял участие в 104 матчах. С 2011 по 2015 защитник числился в системе московского «Динамо», которое с 2013 по 2015 год возглавлял его отец — Борис Ротенберг-старший.
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В активе защитника — один матч в составе сборной Финляндии. Выступая за «Ростов» Ротенберг стал серебряным призером чемпионата России. Ротенберг — обладатель Кубка России в составе «Локомотива».
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