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Испанский футболист выпал с третьего этажа
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Испанский футболист выпал с третьего этажа 

Рамблер 4 часа назад
Фото: VAVEL.com
Футболист Пелайо Ново Гарсия, выступающий за испанский клуб «Альбасете», упал с третьего этажа в отеле и получил серьезные травмы, сообщает «Р-Спорт».
Футболисты «Альбасете» прибыли на матч 33-го тура Сегунды (вторая по значимости футбольная лига Испании) с местной командой, который должен был состояться вечером. Они остановились в одной из отелей города Уэска. Инцидент произошел в субботу утром.
На сайте клуба сообщается, что 27-летний полузащитник был доставлен в больницу соседнего города Сарагосы и находится в стабильном состоянии.
Матч между «Уэской» и «Альбасете» перенесен.
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