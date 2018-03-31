Испанский футболист выпал с третьего этажа

Футболист Пелайо Ново Гарсия, выступающий за испанский клуб «Альбасете», упал с третьего этажа в отеле и получил серьезные травмы, сообщает «Р-Спорт»

Футболисты «Альбасете» прибыли на матч 33-го тура Сегунды (вторая по значимости футбольная лига Испании) с местной командой, который должен был состояться вечером. Они остановились в одной из отелей города Уэска. Инцидент произошел в субботу утром.

На сайте клуба сообщается, что 27-летний полузащитник был доставлен в больницу соседнего города Сарагосы и находится в стабильном состоянии.

Матч между «Уэской» и «Альбасете» перенесен.