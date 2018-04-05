Назван кандидат на замену Конте

СМИ: Жардим может сменить Конте на посту главного тренера «Челси»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Челси».

Как сообщает Yahoo, руководство английского клуба намерено пригласить специалиста, если нынешний наставник «синих» Антонио Конте покинет команду в конце сезона.

Отмечается, что «Челси» уже сделал предварительный запрос по поводу возможного приглашения Жардима. Его отступные в «Монако» составляют €7,5 млн, контракт истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» не переживает за своё будущее после поражения от «Тоттенхэма».