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Назван кандидат на замену Конте
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СМИ: Жардим может сменить Конте на посту главного тренера «Челси» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Челси».
Как сообщает Yahoo, руководство английского клуба намерено пригласить специалиста, если нынешний наставник «синих» Антонио Конте покинет команду в конце сезона.
Отмечается, что «Челси» уже сделал предварительный запрос по поводу возможного приглашения Жардима. Его отступные в «Монако» составляют €7,5 млн, контракт истекает в 2020 году.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» не переживает за своё будущее после поражения от «Тоттенхэма».
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