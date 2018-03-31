Египетский футболист повторил рекорд Роналду

Египетский футболист Салах повторил рекорд Роналду и ван Перси в чемпионате Англии

Египетский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах повторил рекорд португальца Криштиану Роналду и голландца Робина ван Перси по количеству матчей в чемпионате Англии за один сезон, в которых футболистом был забит гол. Об этом сообщает портал Opta.

В субботу "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1 в матче 32-го тура чемпионата Англии. Салах забил победный гол на 84-й минуте матча. "Ливерпуль" набрал 66 очков и вышел на второе место в таблице чемпионата. От "Манчестер Сити", идущего на первой позиции, "Ливерпуль", сыгравший на две игры больше, отстает на 15 очков.

Этот матч стал 21-м для Салаха в текущем сезоне, в котором он забил хотя бы один мяч. Он повторил достижение двух бывших футболистов "Манчестер Юнайтед" Роналду и ван Перси по данному показателю. Роналду добился такого результата в сезоне-2007/08, ван Перси — в сезоне-2012/13. В обоих сезонах "Манчестер Юнайтед" становился чемпионом страны.

Салах забил 29-й мяч в чемпионате, укрепив свое лидерство в гонке бомбардиров. Ближайший преследователь египтянина английский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 24 гола. Салах повторил рекорд ивуарийского форварда Дидье Дрогба, который ранее играл за лондонский "Челси", по количеству голов, забитых африканским игроком в одном сезоне в чемпионате Англии.

Салах выступает за сборную Египта. На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, египтяне сыграют в группе А вместе с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии. Матч между сборными Египта и России пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.