Ещё
«СКА-Хабаровск» получил нового наставника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Передня возглавил клуб РФПЛ «СКА-Хабаровск» 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Сергей Передня назначен на пост главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на один год. В среду Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе с командой. Помощниками нового главного тренера станут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.
"Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи", — сказано в сообщении клуба.
На посту главного тренера Передня сменил Рината Билялетдинова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон 31 марта. Под руководством Билялетдинова клуб провел четыре матча в чемпионате страны, три из которых завершились поражением и один — ничьей.
Ранее Передня работал тренером в нижегородской "Волге" и главным тренером в дзержинском "Химике". В сентябре 2011 года он возглавил томскую "Томь", но в том сезоне команда заняла 15-е место и потеряла место в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В следующем сезоне "Томь" заняла второе место в ФНЛ и вышла в РФПЛ, но Передня покинул команду в связи с окончанием контракта. С октября 2013 года по июнь 2015-го россиянин работал в "Тамбове", а с ноября 2015-го по ноябрь 2016-го — во владивостокском клубе "Луч-Энергия".
После 24 туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" располагается на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками.
ТАСС: последние новости
Футболист тульского "Арсенала" Дзюба готов заплатить €120 тысяч, чтобы сыграть с "Зенитом" Карасев будет работать на мате 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" - "Спортинг" Стадион ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" введен в эксплуатацию
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра38
Голый заезд22
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Бьорндален сообщил о важном решении3
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение