«Шальке» одержал победу над «Фрайбургом»

"Шальке" обыграл "Фрайбург" в матче 28-го тура чемпионата Германии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Даниэль Калиджиури и Гвидо Бургшталлер.
В другом матче тура "Штутгарт" сыграл вничью с "Гамбургом".
Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур"Шальке" (Гельзенкирхен) — "Фрайбург" (Фрайбург) — 2:0Голы: 1:0 — Калиджиури, 63 (пенальти); 2:0 — Бургшталлер, 73 "Штутгарт" (Штутгарт) — "Гамбург" (Гамбург) — 1:1Голы: 0:1 — Холтби, 18; 1:1 — Гинчек, 44