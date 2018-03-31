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«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон»
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«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
"Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лерой Зане, Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг. У хозяев мяч забил Янник Боласье.
Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур"Эвертон" (Ливерпуль) — "Манчестер Сити" (Манчестер) — 1:3Голы: 0:1 — Зане, 4; 0:2 — Жезус, 12; 0:3 — Стерлинг, 37; 1:3 — Боласье, 63  Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
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