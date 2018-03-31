«Спартак» победил «Тосно»

Московский «Спартак» одержал победу над «Тосно» в 24 туре чемпионата России по футболу. Таким образом, красно-белые сократили свое отставание от «Локомотива» в турнирной таблице на два очка.
В составе московской команды отличился полузащитник Лукас Фернандо, который послал мяч в девятку ворот соперников. На 75 минуте вратарю «Тосно» также не удалось выдержать расстрел от нападающего Луиса Адриано.
Однако на 80 минуте центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов нарушил правила в штрафной зоне, пытаясь остановить форварда «Тосно» Павла Погребняка. В результате штрафного удара нападающему удалось сократить разрыв.
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