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Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА
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Посольство России обратилось к болельщикам ЦСКА перед поездкой в Лондон 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Великобритании обратилось с предупреждением к болельщикам, которые намерены отправиться в Лондон на матч Лиги Европы "Арсенал" — ЦСКА, сообщает ТАСС.
"В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе", — говорится в заявлении посольства.
Также болельщикам посоветовали следить за своими вещами и деньгами, а также воздержаться от употребления алкоголя.
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