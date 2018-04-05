«Монстр»: как мир отреагировал на гол Роналду

«Чемпионат» рассказал о реакции мировых СМИ на гол Криштиану Роналду «Ювентусу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На обложке авторитетной испанской газеты As красуется Роналду, забивающий гол ударом через себя, а также занимающая ее половину надпись: «С какой он планеты?». Внутри номера журналист назвал гол Роналду «достойным места в музее современного искусства». Автор другого испанского издания, Marca, назвал гол португальца «голом года».

Обложка итальянской газеты Corriere dello Sport именует гол «произведением искусства», а статья внутри называет Роналду «марсианином».

Самое популярное спортивное издание Аргентины Ole демонстрирует Роналду взлетевшим не над газоном стадиона в Турине, а летящим в космосе.

«Монстр», — гласит подпись.