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«Монстр»: как мир отреагировал на гол Роналду
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«Монстр»: как мир отреагировал на гол Роналду 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Reuters
«Чемпионат» рассказал о реакции мировых СМИ на гол Криштиану Роналду «Ювентусу» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
На обложке авторитетной испанской газеты As красуется Роналду, забивающий гол ударом через себя, а также занимающая ее половину надпись: «С какой он планеты?». Внутри номера журналист назвал гол Роналду «достойным места в музее современного искусства». Автор другого испанского издания, Marca, назвал гол португальца «голом года».
Обложка итальянской газеты Corriere dello Sport именует гол «произведением искусства», а статья внутри называет Роналду «марсианином».
Самое популярное спортивное издание Аргентины Ole демонстрирует Роналду взлетевшим не над газоном стадиона в Турине, а летящим в космосе.
«Монстр», — гласит подпись.
Матч между мадридским «Реалом», за который выступает Криштиану Роналду, и туринским «Ювентусом» состоялся 3 апреля и завершился победой испанской команды со счетом 3:0.
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