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Фалькао: судейство финала Кубка лиги — позор для всего французского футбола
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Фалькао: судейство финала Кубка лиги — позор для всего французского футбола 

Чемпионат.com 7 часов назад
Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао жёстко раскритиковал судейство в финальном матче Кубка лиги против «ПСЖ» (0:3). 32-летний Фалькао остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, а также тем, что судья отменил мяч, забитый монегасками. Оба решения были приняты после просмотра видеоповторов. «Для всего французского футбола, то, что сделал сегодня рефери, было позором», — сказал Фалькао в эфире Canal+.
Напомним, «ПСЖ» второй сезон подряд играл в финале Кубка лиги с «Монако» и снова одержал крупную победу (в прошлом году — 4:1).
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