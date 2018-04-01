Фалькао: судейство финала Кубка лиги — позор для всего французского футбола

Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао жёстко раскритиковал судейство в финальном матче Кубка лиги против «ПСЖ» (0:3). 32-летний Фалькао остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, а также тем, что судья отменил мяч, забитый монегасками. Оба решения были приняты после просмотра видеоповторов. «Для всего французского футбола, то, что сделал сегодня рефери, было позором», — сказал Фалькао в эфире Canal+.

Напомним, «ПСЖ» второй сезон подряд играл в финале Кубка лиги с «Монако» и снова одержал крупную победу (в прошлом году — 4:1).