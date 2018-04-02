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Фалькао: видеопомощь арбитрам может «убить» футбол
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Форвард «Монако» считает, что система видеопомощи арбитрам может «убить» футбол 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) может негативно отразиться на футболе.
«Огорчает то, что в двух случаях применения VAR система помогла парижанам. Иногда, если посмотреть на изображение, ничего не видно. Именно это может убить футбол», — приводит слова Фалькао Daily Mail.
Он отметил, что на просмотр видеоповтора и назначение пенальти у арбитра ушло четыре минуты, а затем ещё четыре минуты, когда был отменён его гол с офсайда.
«Возникает вопрос: а почему рефери добавил только две минуты в конце матча?», — добавил футболист.
Ранее российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о системе VAR.
RT на русском: последние новости
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