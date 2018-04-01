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Украинский футболист пожаловался на угрозы
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Украинский футболист рассказал об угрозах из-за тренировок с российским клубом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник киевского «Динамо» Руслан Ротань получал угрозы, когда тренировался в составе казанского «Рубина». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
Летом 2014 года Ротань, тогда выступавший за «Днепр» (Днепропетровск), вел переговоры о переходе в российский клуб, которые завершились неудачно.
«У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — "Днепр", но если с ним что-то не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в "Рубине", поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы», — рассказал Ротань.
Полузащитник выступает за «Динамо» с января 2018 года, до этого он играл за чешскую «Славию». В составе «Днепра» Ротань выступал с 2008 по 2017 год, в 2015-м дошел до финала Лиги Европе, в котором его команда проиграла «Севилье».
В январе нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко, на правах аренды выступающий за польский клуб «Лех», заявил, что отказался от перехода в один из российских клубов по политическим причинам.
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