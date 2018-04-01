«Зенит» обыграл «Уфу» в матче футбольной Премьер-лиги со счётом 2:1

В составе петербургской команды отличился Бранислав Иванович, мяч, ставший для «Зенита» победным, в свои ворота забил защитник «Уфы» Ионуц Неделчару.