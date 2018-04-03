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УЕФА вынес предупреждение «Зениту»
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УЕФА вынес предупреждение «Зениту» за нарушение Полозом антидопинговых правил 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
УЕФА принял решение вынести предупреждение "Зениту" за нарушение антидопинговых правил нападающим Денисом Полозом после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика" (0:1).
Напомним, что допинг-офицеры вызвали нападающего сине-бело-голубых после встречи для сдачи анализов. Однако игрок якобы скрылся от инспекторов в раздевалке и показался наружу только спустя время. В результате допинг-офицеры доложили о ситуации в УЕФА.
Ранее телеграм-канал "Мутко против" первым дал информацию о том, что УЕФА вынес предупреждение "Зениту". Позже клуб подтвердил эту информацию, сообщив, что подробности ситуации канал исказил.
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