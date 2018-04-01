Экс-футболист «Арсенала» Фримпонг назвал Насри идиотом

Бывший футболист «Арсенала» Фримпонг назвал своего экс-партнёра по команде Насри идиотом

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг вспомнил историю, когда его тогдашний партнёр по команде Самир Насри обвинил его в поражении в матче сезона-2011/12 против «Ливерпуля». В том матче при счёте 0:0 Фримпог получил красную карточку на 70-й минуте. В оставшееся до финального свистка времени «Ливерпуль» забил два безответных мяча.

«Когда мы были в раздевалке, я ожидал, что Арсен Венгер по-настоящему разозлится. На самом деле он был очень спокоен, пока не пришёл Насри и не обвинил в поражении меня. Я был молодым парнем, не знал, что мне делать. Я был опустошён. Действительно поверил, что виноват во всём. Насри постоянно нападал на меня на тренировках, а однажды сказал, что мог бы просто купить меня, если захочет. Конечно, он мог так сделать, но всё же у всего есть границы», — цитирует Фримпонга «Daily Mail».

Футболист также отметил, что люди так и не поняли, почему началась вражда между ним и Насри.

«Мне не нравится этот парень. Я не люблю его, потому что он идиот. Легко и просто. Я никогда не буду его уважать», — добавил Фримпонг.