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Скаут лондонского «Арсенала» следил за игроком ЦСКА во время матча с «Ростовом»
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Скаут лондонского «Арсенала» следил за игроком ЦСКА во время матча с «Ростовом» 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Скаут лондонского «Арсенала» присутствовал на матче 24-го тура РФПЛ, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
По информации «Матч ТВ», скаута интересовал полузащитник красно-синих Александр Головин. Также отмечается, что он посетит игру армейцев с «Динамо», которая состоится 9 апреля в Москве.
В текущем сезоне РФПЛ Головин принял участие в 19 матчах, в которых забил четыре мяча.
ЦСКА встретится с «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что армейцы обыграли «Ростов» со счетом 2:1.
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