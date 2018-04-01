Скаут лондонского «Арсенала» следил за игроком ЦСКА во время матча с «Ростовом» 

Скаут лондонского «Арсенала» присутствовал на матче 24-го тура РФПЛ, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
По информации «Матч ТВ», скаута интересовал полузащитник красно-синих Александр Головин. Также отмечается, что он посетит игру армейцев с «Динамо», которая состоится 9 апреля в Москве.
В текущем сезоне РФПЛ Головин принял участие в 19 матчах, в которых забил четыре мяча.
ЦСКА встретится с «Арсеналом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что армейцы обыграли «Ростов» со счетом 2:1.