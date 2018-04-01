Месси впервые показал фото своего третьего сына

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси показал снимки своего новорожденного сына Чиро, которому только три недели от роду. Фотографии Месси опубликовал в социальной сети Instagram.

Кроме того, участниками семейной фотосессии также стало родители футболиста, его супруга Антонелла Рокуццо и двое сыновей — Тьяго и Матео.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 1 Апр 2018 в 6:14 PDT

Один из лучших футболистов мира и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметит 24 июня — свой день рождения — в подмосковных Бронницах, где будет находится тренировочная база команды во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018.

Уточняется, что для Лионеля Месси мастера Гжельского завода специально создадут «интересный сувенир». Также властями города запланирован небольшой концерт для всей команды сборной Аргентины.

По словам главы городского округа Бронницы, по случаю дня рождения аргентинского нападающего Лионеля Месси в рамках фестиваля для болельщиков состоится культурная программа.