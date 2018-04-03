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Семак вступился за священника-педофила
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Бывший футболист «Зенита» вступился за священника-педофила 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» и бывший игрок «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что думает о персоне Глеба Грозовского, служившего в петербургском клубе духовником и осужденного за педофилию. Интервью с Семаком опубликовано на сайте Sports.ru.
Бывший полузащитник «Зенита» отмечает, что не считает Грозовского виновным в насилии над детьми.
«Я видел дело. Если там пишут, что преступление совершено в день, когда его вообще не было на территории России, а потом задним числом дату меняют, — где гарантия, что остальные эпизоды верные?» — сказал Семак.
Он отметил, что в деле также есть много вещей, в которые ему верится с трудом.
«Я знаю, что на суде людей просто заставляли говорить некоторые вещи», — добавил бывший футболист, сославшись на надежный источник.
17 января уже в статусе бывшего священника Грозовский был осужден на 14 лет колонии строгого режима по обвинению в педофилии. В ноябре 2013-го он был объявлен в международный розыск.
С 2005 года из-за тесного общения с футболистами «Зенита» Грозовского называли духовником клуба, однако официально священник там не работал.
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