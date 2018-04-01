Фанаты «Ганновера» остались без антироссийского баннера

Фанатам «Ганновера» запретили проносить на матч антироссийский баннер

Немецкий футбольный клуб "Ганновер 96" запретил болельщикам проносить баннер с призывом ввести ограничительные меры против России на домашний матч с ФК "Лейпциг". Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что перед игрой не были одобрены около 40 баннеров с оскорбительным или провокационным содержанием. Среди них, в частности, присутствовал плакат с надписью "Введите санкции против России и ее пособников". По информации издания, лозунг был направлен против председателя наблюдательного совета "Ганновера" и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера

Ввести санкции против Шредера ранее предлагал глава МИД Украины. Он назвал бывшего канцлера "лоббистом" Кремля и призвал Брюссель изучить, "как можно действовать в этой ситуации". Позднее он открестился от своих слов, заявив, что не имел в виду персональные санкции.