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Фанаты «Ганновера» остались без антироссийского баннера
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Фанатам «Ганновера» запретили проносить на матч антироссийский баннер 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: AP Photo / Peter Steffen/ DPA
Немецкий футбольный клуб "Ганновер 96" запретил болельщикам проносить баннер с призывом ввести ограничительные меры против России на домашний матч с ФК "Лейпциг". Об этом сообщает Welt.
Отмечается, что перед игрой не были одобрены около 40 баннеров с оскорбительным или провокационным содержанием. Среди них, в частности, присутствовал плакат с надписью "Введите санкции против России и ее пособников". По информации издания, лозунг был направлен против председателя наблюдательного совета "Ганновера" и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.
Ввести санкции против Шредера ранее предлагал глава МИД Украины. Он назвал бывшего канцлера "лоббистом" Кремля и призвал Брюссель изучить, "как можно действовать в этой ситуации". Позднее он открестился от своих слов, заявив, что не имел в виду персональные санкции.
Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера с 1998 по 2005 год. В сентябре прошлого года его избрали в состав совета директоров "Роснефти". Экс-канцлер не раз заявлял о своей дружбе с президентом Владимиром Путиным, а также негативно высказывался о санкциях. Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к российскому лидеру, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.
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