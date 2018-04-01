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Временные трибуны на стадионе в Сочи будут использоваться частично
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Временные трибуны на стадионе в Сочи будут использоваться частично 

Газета.Ru 1 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что билеты на временные трибуны стадиона «Фишт» в Сочи на матчи чемпионата мира по футболу будет реализоваться лишь на несколько рядов.
"С большой долей вероятности мы не будем использовать верхние ряды, а применим иное решение. Будет практически как на Кубке конфедераций", — цитирует Сорокина ТАСС.
Вместительность стадиона «Фишт» составляет 45 тысяч зрителей. Во время Кубка конфедераций, который прошел летом 2017 года, билеты на временные трибуны продавались только на первые 12 рядов.
Стадион в Сочи примет четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018, одну встречу 1/8 финала первенства, а также четвертьфинал турнира.
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