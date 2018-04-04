Венгер ответил на вопрос об интересе к Головину

Венгер: на данный момент Головин — не цель «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги Европы с ЦСКА. Встреча состоится 5 апреля в Лондоне.

Также специалист ответил на вопрос по поводу интереса лондонской команды к полузащитнику «армейцев» Александру Головина.