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«Зенит» обыграл «Уфу»
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«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» в матче РФПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Зенита»
Петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над "Уфой" в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе сине-бело-голубых мяч забил Бранислав Иванович. Автором автогола стал защитник "Уфы" Йонуц Неделчяру.
У хозяев единственным голом отметился Иван Пауревич.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-Лига. 24-й тур"Уфа" (Уфа) — "Зенит" (Санкт-Петербург) — 1:2Голы: 0:1 — Иванович — 17, 0:2 — Неделчяру — 21 (автогол), 1:2 — Пауревич — 63  Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
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