Это'О высказался о своем президентстве

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О опроверг информацию издания Jeune Afrique, которое 1 апреля опубликовало вымышленное интервью камерунца. В нём он, в частности, заявил о желании баллотироваться на выборах президента Камеруна.
«Я считаю, это наносит ущерб моему имиджу и создаёт нездоровую обстановку вокруг моего имени. Хочу, чтобы журнал дал официальное опровержение этой информации. Многие издания уже перепечатали «мои слова», где я якобы заявляю о желании стать президентом Камеруна. Если опровержений не будет, то я оставляю за собой право обратиться в суд», — написал Это'О в «Фейсбуке».