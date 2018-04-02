Это'О высказался о своем президентстве

Это'О опроверг информацию, что хочет стать президентом Камеруна

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О опроверг информацию издания Jeune Afrique, которое 1 апреля опубликовало вымышленное интервью камерунца. В нём он, в частности, заявил о желании баллотироваться на выборах президента Камеруна.