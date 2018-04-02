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Это'О высказался о своем президентстве
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Это'О опроверг информацию, что хочет стать президентом Камеруна 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О опроверг информацию издания Jeune Afrique, которое 1 апреля опубликовало вымышленное интервью камерунца. В нём он, в частности, заявил о желании баллотироваться на выборах президента Камеруна.
«Я считаю, это наносит ущерб моему имиджу и создаёт нездоровую обстановку вокруг моего имени. Хочу, чтобы журнал дал официальное опровержение этой информации. Многие издания уже перепечатали «мои слова», где я якобы заявляю о желании стать президентом Камеруна. Если опровержений не будет, то я оставляю за собой право обратиться в суд», — написал Это'О в «Фейсбуке».
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