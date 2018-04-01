Черчесов: Шевченко сказал мне много интересного про сборную Саудовской Аравии

23 марта сборная Украины сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» в Испании.

«Мы готовимся к Саудовской Аравии. Мои друзья смотрели матчи этой команды. Полчаса назад я общался с Андреем Шевченко, который только что с ними играл. Он поделился своим мнением, много интересного сказал», — заявил Черчесов в программе «После футбола».

Напомним, сборная Саудовской Аравии является соперником России по группе А на чемпионате мира — 2018. 14 июня именно эти две команды сыграют в матче открытия турнира.