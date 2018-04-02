Больной Смолов поматерился в прямом эфире и оперативно попросил прощения

Футболист «Краснодара» Федор Смолов не сдержал эмоций и выматерился на камеру в адрес освистывающих его болельщиков во время замены в матче против клуба «Анжи». Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Инцидент произошел на 85-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу кубанской команды. Оператор снимал проходящего мимо него Смолова, и внезапно тот «прошелся» по сексуальным наклонностям болельщиков и их родным.

Позднее футболист написал в своем Twitter, что «ругаться матом — плохо! Особенно, если мат слышат женщины и дети. За нецензурную лексику приношу извинения. Прошу понять, что этот срыв был вызван исключительно недовольством своей сегодняшней игрой».

Он добавил, что вышел на поле с ангиной, но это «мало кому интересно».

Под финальный свисток соперники сумели уйти от поражения, сравняв счет.

Смолов выступает в составе «Краснодара» с сезона 2015/2016. В нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги нападающий возглавляет список бомбардиров, имея в своем активе 12 забитых голов. 29 марта появилась информация о том, что 28-летний Смолов планирует перейти в английский «Вест Хэм Юнайтед». Зимой пресса также сообщала об интересе англичан к фигуре нападающего.