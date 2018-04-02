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Жилберто Силва оценил шансы сборной России на ЧМ-2018
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Жилберто Силва оценил шансы сборной России на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Интернет
Легендарный бразильский футболист Жилберту Силва оценил шансы сборной России на домашнем чемпионате мира.
"Для России, как для хозяев ЧМ, это турнир будет иметь важнейшие значение. Это огромная честь представлять свою страну на домашнем турнире, — цитирует Силва газета "Известия". — Уверен, ваши футболисты хотят показать лучший результат, но это будет непросто. России будут противостоять очень непростые команды".
Также он выделился пару игроков в составе национальной команды.
"Я знаком с небольшим количеством российских игроков, но могу назвать Дениса Глушакова и Федора Смолова. Надеюсь, после мундиаля футбольный мир узнает гораздо больше ваших футболистов.
Чемпионат мира — это шанс для каждого игрока заявить о себе. В моей карьере этот турнир также имел огромное значение. После ЧМ-2002 я перебрался в лондонский "Арсенал". Для каждого российского игрока этот турнир станет отличным шансом проявить себя", — добавил Силва.
Ранее Силва дал прогноз для сборной своей страны.
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