В FIFA ожидают аншлаги на всех матчах ЧМ-2018

Глава билетного департамента международной федерации футбола полагает, что всего будет реализовано 2,7 миллиона билетов.

В международной федерации футбола FIFA ожидают аншлага на всех матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом во вторник заявил журналистам глава билетного департамента FIFА Фальк Эллер.

«Ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы», — сказал Эллер.

Финальный этап продаж билетов на мундиаль стартует 18 апреля. По словам Эллера, с момента старта первого этапа продаж в сентябре 2017 года будет продано 2,7 миллиона билетов.