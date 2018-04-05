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Стал известен будущий тренер ПСЖ
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Стал известен будущий тренер ПСЖ 

Soccer News 13 часов назад
Фото: Soccer News
Новым главным тренером ПСЖ станет Томас Тухель, сообщает ESPN.
По сведениям издания, парижский клуб обо всем договорился с наставником.
Немецкий специалист приступит к работе со следующего сезона.
На посту рулевого ПСЖ он сменит Унаи Эмери.
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