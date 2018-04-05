Стал известен будущий тренер ПСЖ

Новым главным тренером ПСЖ станет Томас Тухель , сообщает ESPN.

По сведениям издания, парижский клуб обо всем договорился с наставником.

Немецкий специалист приступит к работе со следующего сезона.

На посту рулевого ПСЖ он сменит Унаи Эмери.